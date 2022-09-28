"Подъехал близко к колонне": воин ВСУ одним залпом из "Града" уничтожил 54 единицы техники РФ

Воин ВСУ одним залпом из "Града" уничтожил 54 единицы техники РФ/ ВСУ, скрин

Украинский военный из Ровно Дмитрий Воронский, который служит в ВСУ по контракту, устроил российским захватчикам "горячую встречу" на Донбассе. Однажды он расстрелял одним залпом из ракетной системы залпового огня "Град" сразу 54 единицы техники оккупантов.

Военный рассказал "Суспільне Рівне", что уничтожил вражескую колонну еще в первые дни широкомасштабного вторжения РФ в Украину. За это его наградили орденом "За мужество" 3-й степени.

24-летний защитник Украины рассказал, что РСЗО "Град" за 20 секунд выпускает 40 снарядов.

Он отметил, что эту колонну он с собратьями искали день или два. А когда нашли, уничтожили ее одним залпом.

"Она ехала – и я одним пакетом (снарядов, – ред.) разбомбил 54 единицы техники. Это работа нашей бригадной разведки, артразведки. Они дают нам цели – а мы уже работаем", – рассказал украинский военный.

Уничтожить вражескую колонну было нелегко и очень опасно. Ведь "Град" стреляет максимально на 21 километр, поэтому для меткого огня нужно было подобраться поближе. Воины ВСУ тогда подъехали на расстояние 5 километров, а после уничтожения колонны им пришлось быстро уезжать оттуда.

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Война в Украине

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что украинские военные до конца 2022 года могут оттеснить российских оккупантов на позиции, которые были у захватчиков 23 февраля. При этом защитники Украины могут быть в Крыму уже к середине 2023 года.

Австрийский аналитик Том Купер озвучил прогноз, что в ближайшие несколько дней Вооруженные силы Украины могут деоккупировать город Лиман Донецкой области. Защитники Украины оттесняют оккупантов от рек Оскол и Северский Донец. Положение армии РФ опасно, но захватчики намерены держаться до последнего.

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