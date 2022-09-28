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"И с пластинами в голове": "полуслепой" инструктор в РФ заявил мобилизованным, что будут воевать все

28 сентября 2022, 15:37

При этом российский инструктор признался, что не знает ни того, куда поедет новосозданный полк, ни того, чем он будет обеспечен.

Российские военные, мобилизация в россии
Инструктор в РФ заявил мобилизованным, что будут воевать все, даже больные/ ua.depositphotos.com, Telegram

В стране-агрессоре РФ объявленная Путиным мобилизация идет полным ходом. Однако воинам, которых хотят бросить на войну против Украины, даже не могут ответить, куда они поедут и чем будут обеспечены.

О проблемных моментах во время мобилизации рассказал российский инструктор, выступивший с речью перед полком собранных на войну россиян, к которому его приставили. Соответствующее видео появилось в сети.

Он откровенно признался, что не знает практически ничего о дальнейшей подготовке мобилизованных.

Также инструктор пожаловался, что его неожиданно вызвали из отпуска и дали в руководство полк. Призывников должны отправить на полигоны для подготовки с 1 октября. Однако он не знает никакой информации, как всё будет проходить.

"Куда поедем тоже не знаю. Чем будем обеспечены окончательно – тоже не знаю", – сказал он.

Кроме этого, инструктор признался, что для мобилизованных с проблемами со здоровьем поблажек не будет, и рассказал, что у него и самого есть куча болезней.

"Если есть такие, которые имеют грыжи в позвоночнике, пластины в голове и так далее – это категория В по медицине. Это значит, что вы призываетесь во время мобилизации, всё равно подлежите ей. Поэтому не нужно рассказывать, что я не могу. Я тоже не могу, тоже грыжи, колени, полуслепой и всё остальное. Живу на таблетках и на блокадах. Поэтому, если я поеду с вами, буду так же выполнять все задачи", – сказал российский инструктор.

Мобилизация в РФ
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Россияне пытаются избежать мобилизации

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

Между тем в СМИ назвали количество россиян, которые попали за границу из-за мобилизации. Количество беглецов уже составляет более 190 тысяч. При этом границу россиянам приходилось пересекать по-разному. Кто-то покидал страну на автомобиле, кто-то пересекал границу на велосипеде, самокате или пешком.

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