У Путина разразились "хотелками" оккупировать весь Донбасс после "референдумов"

Россия не намерена прекращать войну - Песков / Коллаж УНИАН

Рупор страны-агрессора Дмитрий Песков сделал заявление, согласно которому Россия "собирается продолжать захватническую войну против Украины" и после оформления аннексии оккупированных территорий. Оккупанты хотят "захватить все районы Донбасса".

Как сообщает РИА Новости, он рассказал о том, что Москва будет продолжать войну как минимум до тех пор, пока не оккупирует все районы Донецкой области.

"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, что не все территории "ДНР" еще "освобождены". Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно "освободить" всю территорию "ДНР", - добавил чиновник.

Также он подчеркнул, что военные действия будут идти и после аннексии Россией оккупированных территорий Украины.

Планы России по аннексии территорий Украины

Россия и ее коллаборанты в период с 23 по 27 сентября провели "референдумы" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Нарисовали "результаты", согласно которым жители оккупированных регионов якобы готовы присоединиться к России.

Президент РФ Владимир Путин до этого объявил мобилизацию в России. В ходе заявления он сказал, что Москва намерена признать "результаты референдумов" на захваченных территориях.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва в оперативном порядке собирается оформить все документы для последующей аннексии украинских территорий.

"При положительном решении на "референдумах" на Донбассе, последуют действия парламента и президента России. Будут подписаны документы, все будет оперативно", - добавил он.

Президент Владимир Зеленский сказал, что "референдумы" России на захваченных территориях Украины исключают возможность дальнейших переговоров.

По его словам, это опасный сигнал из Кремля, который указывает на планы Путина продолжать войну.

Смотрите видео ТСН - как Россия под дулами автоматов собирала людей на "референдумы"

Другие новости: