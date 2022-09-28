АР узнало количество россиян, которые спаслись бегством за границу от мобилизации

За рубеж от мобилизации уже бежали из РФ почти 200 тыс. россиян/ Telegram, скрин

Россияне продолжают активно бежать из страны-агрессора РФ, чтобы их не мобилизовали на войну против Украины. Количество беглецов уже составляет более 190 тысяч.

Такую цифру назвало издание Assosiated Press. По данным медиа, такое количество граждан РФ бежали в соседние Грузию, Казахстан и Финляндию.

При этом границу россиянам приходилось пересекать по-разному. Кто-то покидал страну на автомобиле, кто-то пересекал границу на велосипеде, самокате или пешком.

Сначала было очень много людей, которые пытались приобрести авиабилеты. Однако билеты на самолеты быстро закончились, и скупали их даже по завышенным ценам.

Те, кто ехал на машинах, попадали в огромные очереди на границе, в которых можно было прождать и несколько дней. Такие очереди можно наблюдать и сейчас.

Также в издании сообщили, какое количество россиян выехало в отдельные страны:

в Грузию - 53 тысячи россиян,

в Казахстан - 98 тысяч,

в Финляндию - более 43 тысяч,

в Монголию - 3 тысячи.

Россияне пытаются избежать мобилизации

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

А тем временем в Украине уже начали уничтожать мобилизованных в РФ оккупантов. В Луганской области бойцы Вооруженных сил обороны нанесли огневой удар по железнодорожному составу, в котором на оккупированную территорию привезли россиян, мобилизованных после указа Владимира Путина.

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