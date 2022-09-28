ВСУ уже на расстоянии 20 км: Лиман вероятно освободят через пару дней - аналитик

ВСУ вероятно освободят Лиман в ближайшие дни / Фото УНИАН, otdyh-ua.net

В ближайшие несколько дней Вооруженные силы Украины могут деоккупировать город Лиман Донецкой области. Такой прогноз озвучил австрийский аналитик Том Купер.

По его словам, украинские силы уже находятся в 20 км к северу и северо-востоку от Лимана. ВСУ оттесняют оккупантов от рек Оскол и Северский Донец. Положение армии РФ в населенном пункте опасное, но захватчики намерены держаться до последнего, чтобы выиграть время, передает Суспільне.

"Украинские силы уже находятся в 20 км к северу и северо-востоку от Лимана и даже к востоку от города. Российские войска там – в опасном положении. Они держатся, потому что пытаются выиграть время. Это на руку России. Пока украинские войска заняты в Лимане, они не могут продвигаться на западе или на севере Луганщины, которые также важны из-за проводимого Россией квазиреферендума", – объяснил аналитик.

Купер считает, что защитники Украины выбрали лучшую на сегодняшний день тактику – атаку.

"Если вы атакуете, то выбираете позицию и время для атаки. Если останавливаетесь, то передаете инициативу врагу, и поверьте мне, каждая атака, независимо от того, насколько она маленькая или большая, – это шок и неожиданность для людей, на которых напали. Поэтому всегда лучше атаковать, чем защищаться", – отметил эксперт.

Аналитик добавил, что очень важно сохранить украинские силы в боеспособном состоянии, чтобы они могли продолжать теснить армию РФ к границе.

Ситуация в Лимане

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.

В отчете говорится, что в районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, судя по сообщениям с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там российской группировки и взять ее в оперативное окружение.

В течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.

27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.

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