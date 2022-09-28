Хочет ударить по Киеву и Волыни: боец ВСУ заявил, что Путин готовится перебросить войска в Беларусь

Эксперт заявил, что Путин готовится перебросить войска в Беларусь, чтобы ударить по Киеву и Волыни/ Reuters, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин готовится перебросить в Беларусь много техники и военных. Он планирует ударить по двум направлениям в Украине – по Киеву и Волыни.

Подготовка к переброске войск началась после встречи Путина и Лукашенко. Об этом рассказал журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов в видеообращении, которое он обнародовал в сети.

Он отмечает, что после встречи двух диктаторов в Беларуси началась серьезная модернизация железной дороги и всей инфраструктуры.

"Это подъемные разгрузочные платформы, это маневровые локомотивы, это подъездные пути – логистика к железнодорожным узлам и реконструкция "Зяабровки" – еще одного аэропорта", – рассказал журналист.

Все подряды ведут россияне, а не белорусы, и рассчитано, что в ноябре реконструкция должна завершиться.

По словам Сазонова, это может указывать на то, что в Беларуси готовятся принять большое количество военных и техники.

"Это говорит о том, что "Питун" собирается перебросить в Беларусь большое количество живой силы и ударить по двум направлениям логистики. Это Волынь – чтобы обрезать поставки западного вооружения, и Киев – это его идея-фикс, потому что только так можно заставить Украину вступать в переговоры", – отметил боец ВСУ.

Раньше украинский генерал Игорь Романенко оценил риск повторного наступления на Киев. Он отметил, что сценарий, согласно которому Россия, усиленная белорусскими войсками, снова будет наступать на Киев, рассматривать не стоит. Генерал пояснил, что пока у России нет сил для повторного похода на Киев.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что в Кремле всё еще надеются перехватить инициативу в войне против Украины и после проведенной частичной мобилизации снова двинуться армией на Харьков и Одессу.

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