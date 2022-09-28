В Кремле надеются захватить Харьков и Одессу после мобилизации - Bloomberg

В Кремле надеются захватить Харьков и Одессу / скриншот

В Кремле все еще надеются перехватить инициативу в войне против Украины и после проведенной частичной мобилизации снова двинуться армией на Харьков и Одессу.

Ссылаясь на источники в Администрации Путина, издание Bloomberg пишет, что российские чиновники не отказались от первоначальных намерений проведения "спецоперации", несмотря на ряд неудач на фронте.

Более того, Кремль надеется продвинуться дальше вглубь Украины, возможно, захватив ключевые города, включая Харьков и Одессу.

После чего Москва согласится на мирные переговоры, чтобы оставить себе побольше захваченных территорий.

Журналисты отмечают, что такие планы, мягко говоря, не соответствуют сегодняшнему положению России на фронте.

"Маловероятно, что 300 тысяч мобилизованных солдат, плохо обученных и мотивированных, смогут изменить ситуацию на поле боя. Военные аналитики говорят, что их, вероятно, будет достаточно только для того, чтобы замедлить продвижение Украины", - говорится в материале.

Мобилизация в России

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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