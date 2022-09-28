Госдума РФ 3 октября соберется на внеочередное заседание по аннексии захваченных территорий Украины

Госдума будет "рассматривать" так называемые "итоги референдумов" на оккупированных территориях Украины / Коллаж Reuters, 24 канал

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин созывает депутатов на "внеочередное заседание", которое пройдет 3 октября. На нем парламентарии страны-агрессора намерены рассмотреть якобы "результаты" незаконных "референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях для оформления аннексии территорий Украины.

Как сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости, Володин заявил, что "заседание" состоится 3 октября для того, чтобы российские депутаты, дескать, приняли "законодательные решения" по итогам фейковых "референдумов" на оккупированном Донбассе.

"Третьего октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14.00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета (Госдумы – ред.)", - сказал он.

Также Володин подчеркнул, что "предложил" депутатам Госдумы не покидать Москву на следующей неделе для, мол, "принятия решений по референдуму на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях".

Фейковые "референдумы" России в Украине

Россия вместе со своими коллаборантами в период с 23 по 27 сентября провели незаконные "референдумы" в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Нарисовали "результаты", согласно которым захваченные регионы якобы готовы "войти в состав РФ".

Руководитель страны-агрессора Владимир Путин ранее объявил в России мобилизацию.

В ходе того же заявления он сказал, что Москва собирается признать "результаты референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва в быстром темпе хочет провести все "формальные процедуры" для последующей аннексии захваченных украинских регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что незаконные "референдумы" России на захваченных украинских территориях исключат дальнейшие переговоры Киева и Москвы.

По его словам, Путин этим показал, что намерен продолжать воевать против украинского государства.

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