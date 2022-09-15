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"Украина вынуждена держать войска на северных рубежах": генерал оценил риск повторного наступления на Киев

15 сентября 2022, 13:47

2014 год и февраль 2022-го четко показали, что для нас не должно существовать серьезных неожиданностей со стороны противника.

Романенко, война
Генерал оценил риск повторного наступления на Киев / скриншот

Сценарий, согласно которому Россия, усиленная белорусскими войсками, вновь будет наступать на Киев, рассматривать не стоит.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде пояснил, что пока у России нет сил для повторного похода на Киев.

"Я понимаю, что переживают жители северных областей Украины и столицы, потому раз за разом звучит вопрос по поводу угрозы для Киева и угрозы со стороны Беларуси. На текущий момент имеющейся у России группировки недостаточно для проведения серьезных активных наступательных действий на этом направлении. У нее попросту не хватает войск, чтобы решать свои задачи на востоке и юге Украины, России не до Киева", - отметил генерал.

По словам Романенко, Украина вынуждена держать часть своих войск на северных рубежах поскольку 2014 год и февраль 2022-го четко показали, что для нас не должно существовать серьезных неожиданностей со стороны противника, которые мы не могли бы блокировать.

"А это достигается за счет определенных резервов. Потому на северном и северо-восточном направлениях мы вынуждены держать часть своих сил.При этом у России сохраняется возможность из-за границы обстреливать северные области и не только. Придет время – и мы сможем отвечать, и тогда РФ прекратит этим заниматься", - пояснил эксперт.

Генерал напомнил, что совсем недавно мы еще не предполагали, что по Крыму могут наноситься какие-то удары. Но вдруг родилось "Бавовнятко" и только наращивает свои возможности.

"Впрочем, и весенний поход России на Киев не стал для нее легкой прогулкой, как она рассчитывала. Доказательством тому является провал блицкрига – первой стратегической наступательной операции на севере. Ведь россияне ушли с севера, от Киева и с острова Змеиный не из гуманитарных соображений. Они ушли потому, что было соответствующее воздействие наших героических Вооруженных сил", - подытожил Романенко.

Ранее глава подконтрольной Кремлю Чеченской республики Рамзан Кадыров закатил истерику - так он отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него по трем статьям. В своем Telegram он заявил, что якобы был готов "взять Киев", но Путин пока не дал приказ это сделать.

Напомним, на Закарпатье в городе Хуст улицу российского писателя Льва Толстого переименовали - отныне она носит имя британского премьера Бориса Джонсона, которого очень полюбили украинцы за его поддержку нашей страны в войне против России. Всего было переименовано более 20 улиц.

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Автор: Сергей Кущ
новости Киева война в Украине Игорь Романенко
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