"Давно забрал бы Киев": Кадыров закатил истерику в ответ на подозрение СБУ

По его словам, у российского президента "уже давно есть планы пойти с войной против других стран Европы".
Глава подконтрольной Кремлю Чеченской республики Рамзан Кадыров закатил истерику - так он отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него по трем статьям.
В своем Telegram он заявил, что якобы был готов "взять Киев", но Путин пока не дал приказ это сделать.
"Я бы давно забрал Киев, и Зеленский, и тому подобные были бы в подвале уже на допросах. Поэтому благодари Путина за то, что он нам не позволяет забрать Киев", - ответил Кадыров.
По его словам, у российского президента "уже давно есть планы пойти с войной против других стран Европы", и что он "ждет приказа от Путина" покончить с Украиной, признавшись, что война "затянулась".
Ранее Главред писал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины определили личность еще одного военного преступника из России. Они идентифицировали захватчика, который во время оккупации Киевщины в селе Бабинцы похитил из дома несовершеннолетнего и пытал его, чтобы узнать информацию об украинских войсках.
Это произошло в начале марта. Подростка оккупант похитил вместе со своими подчиненными.
Несовершеннолетнего допрашивали под дулом пистолета и прикладывая нож к голове. У него пытались выведать информацию о расположении украинских войск.
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