УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

СБУ идентифицировала друга Кадырова, который пытал подростка для получения информации о ВСУ

12 августа 2022, 16:08

Военный преступник, который мучил ребенка, оказался командиром "ОМОНа".

Друг Кадырова Анзор Бисаев
СБУ идентифицировала друга Кадырова, который пытал подростка для получения информации о ВСУ/ СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины определили личность еще одного военного преступника из России. Они идентифицировали захватчика, который во время оккупации Киевщины в селе Бабинцы похитил из дома несовершеннолетнего и пытал его, чтобы узнать информацию об украинских войсках.

Это произошло в начале марта. Подростка оккупант похитил вместе со своими подчиненными. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Несовершеннолетнего допрашивали под дулом пистолета и прикладывая нож к голове. У него пытались выведать информацию о расположении украинских войск.

Когда парень ничего не сказал, его посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательства, применяя насилие и угрозы физической расправы.

"Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) Росгвардии, в Чеченской Республике "ахмат" – Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова", – отмечают в СБУ.

Друг Кадырова Анзор Бисаев
Товарищ Кадырова Анзор Бисаев/ СБУ

Оккупант сбежал на территорию РФ после освобождения Киевщины. Украинские следователи сообщили ему о подозрении.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения оккупанта к ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее эксперты в области обороны и безопасности Раджан Менон и Дэниел Депетрис отмечали, что ВСУ могут получить окончательную победу над российскими оккупантами не раньше весны 2023 года. Мирные переговоры маловероятны в ближайшей перспективе, ведь Путин до сих пор верит в возможность своей победы в войне, а президент Украины Владимир Зеленский убежден, что время на стороне украинского государства.

Напомним, разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму. В Новофедоровке взрывами было уничтожено до 4 открытых складов боеприпасов. Также в результате взрывов сгорели по меньшей мере 8 воздушных судов российских оккупантов – 5 самолетов Су-24 и еще 3 – Су-30.

Смотрите онлайн новости Києва:

Читайте также:

война в Украине Рамзан Кадыров вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:10

Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в беду

16:08

СБУ идентифицировала друга Кадырова, который пытал подростка для получения информации о ВСУВидео

15:59

Полтысячи убитых и раненых ежедневно: в США раскрыли катастрофические потери РФ в УкраинеВидео

15:44

"Несли беду и зверства в Украину": причастны ли ВСУ к взрывам на российском аэродроме в КрымуВидео

15:27

Взрыв и мощный столб дыма: нанесен новый удар по Каховскому мостуВидео

Реклама
15:24

Медведев угрожает "случайностями" на атомных станциях в ЕСВидео

15:15

Брежнева расплакалась, когда зашла в одно знаковое место

15:06

Сильнейший град завалит Украину: синоптик предупредили о похолодании и ливняхВидео

14:58

Есть всего 2 варианта: экс-директор MI6 объяснил, как может закончиться правление ПутинаВидео

14:49

Взрыв в Энергодаре: стало известно о судьбе раненого гауляйтера ШевчикаВидео

14:45

"Сколько счастья на фото": Дорофеева показала трогательную встречу с ПатрономВидео

14:38

Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасомВидео

14:20

Обе залились смехом: Билык на концерте вызвала маму Наташи Королевой и публично обозвала зятя-стриптизера

14:18

Самое вкусное и обалденное варенье на зиму из арбузной корки: супер простой рецептВидео

14:12

"План прост": эксперт объяснил, на сколько далеко может зайти одержимый Украиной ПутинВидео

14:06

Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты

14:02

"Душить Путина постепенно": эксперт объяснил, почему нельзя быстро закончить войну победой УкраиныВидео

13:59

"Ударили ракетами": опубликован перехват оккупантов о взрывах в КрымуВидео

13:53

"Выковыряли только на базе": ВСУ захватили российский танк с живым бурятом внутри

13:38

ВСУ уничтожили спецназовца ГРУ - майора оккупантов РФВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 13 августа 2022: Весам – сплетни, Скорпионам – счастливый случай, Козерогам – потериВидео

12:57

Украину массово будут обстреливать ракетами: астролог Росс назвал даты "ада"Видео

12:55

Холостяка Мишу и Анну Богдан застукали за нежностями прямо на улице

12:50

Россия хочет разрушить Украину: эксперт назвал главную цель Путина в войнеВидео

12:40

На единственную дочь Валерии спустили бойцовских собак

12:39

"Подгорает заднее место": в Мелитополе партизаны взорвали известного коллаборанта

12:17

Тина Кароль купила квартиру семье мальчика, который стал известен своим дневником из МариуполяВидео

12:03

Хорошие русские, мы устали разбираться в сортах говнамнение

11:58

Хозяйки добавляют подсолнечное масло при стирке: как работает "бабушкин" лайфхак

11:46

Удар ВСУ под Чернобаевкой уничтожил командный состав 20-й мотострелковой дивизии: названы имена оккупантов

11:37

Партизаны взорвали в Старобельске авто коллаборанта-начальника МРЭОВидео

11:18

День молодежи в Украине в 2022 году: традиции праздника, поздравления и картинки

11:12

"Противно абсолютно": любительница Путина Долина высказалась о жизни в Европе

11:06

ВСУ могут победить армию РФ не ранее весны 2023 года, мирные переговоры маловероятны – PoliticoВидео

10:42

Из-за провала в Украине Путин хочет начать новую "спецоперацию": СМИ назвали возможную жертву

10:29

РосСМИ сообщили, что Добронравов снимется в новом сезоне "Сватов"

10:27

До 4 складов боеприпасов, 5 самолетов Су-24 и 3 – Су-30: разведка Британии посчитала потери РФ в КрымуВидео

10:20

Необычайно полезные груши: кому нужно начать их есть, а кому срочно прекратить

10:19

"Будет переворот": Пионтковский рассказал о настроениях в бункере ПутинаВидео

09:40

Путин может предложить мирные переговоры в ноябре, их ход определит одна битва – британский экспертВидео

Реклама
09:33

Накрыли кассетными бомбами: украинский актер показал, как сильно его поранили на передовой

09:31

Кремль "позаботился" об уничтожении целой бригады, чтобы скрыть военные преступления в Буче – ISWВидео

09:24

В Германии двое мужчин изнасиловали 18-летнюю беженку из Украины с интервалом в 10 минут — СМИ

08:42

Проект "Остров Россия": Данилов рассказал о плане Кремля относительно УкраиныВидео

08:40

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2022: Львам – деньги, Девам – серьезная ссора, Козерогам – обманВидео

08:32

Ударом HIMARS по штабу дивизии уничтожен российский полковник Канат Мукатов

08:04

Оккупанты атаковали ВСУ с неба на Юге, но нарвались на ответ и понесли потери

07:57

В Украине погиб десантник Путинцев: оккупанта ликвидировали в день ВДВ

07:18

Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную немецкую боевую техникуВидео

07:01

Российская авиация потерпела неслыханное поражениемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять