СБУ идентифицировала друга Кадырова, который пытал подростка для получения информации о ВСУ/ СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины определили личность еще одного военного преступника из России. Они идентифицировали захватчика, который во время оккупации Киевщины в селе Бабинцы похитил из дома несовершеннолетнего и пытал его, чтобы узнать информацию об украинских войсках.

Это произошло в начале марта. Подростка оккупант похитил вместе со своими подчиненными. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Несовершеннолетнего допрашивали под дулом пистолета и прикладывая нож к голове. У него пытались выведать информацию о расположении украинских войск.

Когда парень ничего не сказал, его посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательства, применяя насилие и угрозы физической расправы.

"Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) Росгвардии, в Чеченской Республике "ахмат" – Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова", – отмечают в СБУ.

Товарищ Кадырова Анзор Бисаев/ СБУ

Оккупант сбежал на территорию РФ после освобождения Киевщины. Украинские следователи сообщили ему о подозрении.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения оккупанта к ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее эксперты в области обороны и безопасности Раджан Менон и Дэниел Депетрис отмечали, что ВСУ могут получить окончательную победу над российскими оккупантами не раньше весны 2023 года. Мирные переговоры маловероятны в ближайшей перспективе, ведь Путин до сих пор верит в возможность своей победы в войне, а президент Украины Владимир Зеленский убежден, что время на стороне украинского государства.

Напомним, разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму. В Новофедоровке взрывами было уничтожено до 4 открытых складов боеприпасов. Также в результате взрывов сгорели по меньшей мере 8 воздушных судов российских оккупантов – 5 самолетов Су-24 и еще 3 – Су-30.

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