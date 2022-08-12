"Несли беду и зверства в Украину": причастны ли ВСУ к взрывам на российском аэродроме в Крыму

Резников / коллаж УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму, которые случились 9 августа.

Резников в эфире датского телеканала DR Denmark отметил, что взрывы на российском аэродроме предположительно произошли из-за "нарушения пожарной безопасности".

"Мой ответ очень прост. Я думаю, что солдаты на этой базе нарушили правила (пожарной безопасности, – ред.). Они вероятно бросили окурки одновременно в разных местах – и мы увидели результат этого. Так что это очень опасно – курить в опасных местах ", – сказал министр.

Он также добавил, что аэродром являлся основной базой россиян, которую они использовали против Украины.

"Мы увидим спутниковые снимки и тогда поймем, какой на самом деле результат для них. Но я думаю, что они потеряли несколько самолетов, а также бомбы и ракеты. Они используют этот аэродром против Украины. Они бомбят нас, стреляют по нам, запускают крылатые и баллистические" ракеты. Это была основная база, чтобы нести беду и зверства в Украину", — отметил Резников.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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