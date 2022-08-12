Медведев угрожает "случайностями" на атомных станциях в ЕС/ УНИАН, Reuters

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами. На этот раз в контексте ситуации, которая сейчас разгорелась вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС, он довольно прямо намекнул, что "случайности" могут произойти и на атомных станциях в странах Евросоюза.

Сначала Медведев в своем Telegram начал обвинять Украину, якобы это она сама обстреливает свою же ЗАЭС.

"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% ложь", – начал оправдывать страну-агрессора РФ Медведев, спихнув всю вину на украинских военных.

После обвинений в сторону Украины, он начал открыто угрожать Евросоюзу.

"Говорят, что случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском Союзе есть атомные станции. И случайности там также возможны", – написал путинский прихвостень.

Напомним, в четверг, 11 августа, российские оккупанты уже в который раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Всего было зафиксировано 10 "прилетов". Снаряды попали в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Вследствие этого начался пожар – загорелась трава. К счастью, никто не пострадал.

Позже в этот же день произошло еще несколько обстрелов, во время одного из которых оккупанты попали неподалеку от первого энергоблока.

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