Медведев угрожает "случайностями" на атомных станциях в ЕС

Вину за обстрелы Запорожской АЭС он попытался "спихнуть" на Украину, как уже неоднократно делала Россия, оправдываясь за свои преступления.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами. На этот раз в контексте ситуации, которая сейчас разгорелась вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС, он довольно прямо намекнул, что "случайности" могут произойти и на атомных станциях в странах Евросоюза.
Сначала Медведев в своем Telegram начал обвинять Украину, якобы это она сама обстреливает свою же ЗАЭС.
"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% ложь", – начал оправдывать страну-агрессора РФ Медведев, спихнув всю вину на украинских военных.
После обвинений в сторону Украины, он начал открыто угрожать Евросоюзу.
"Говорят, что случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском Союзе есть атомные станции. И случайности там также возможны", – написал путинский прихвостень.
Напомним, в четверг, 11 августа, российские оккупанты уже в который раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Всего было зафиксировано 10 "прилетов". Снаряды попали в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Вследствие этого начался пожар – загорелась трава. К счастью, никто не пострадал.
Позже в этот же день произошло еще несколько обстрелов, во время одного из которых оккупанты попали неподалеку от первого энергоблока.
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