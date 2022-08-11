УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Обстрелами ЗАЭС Россия пробила дно в истории терроризма - Зеленский

11 августа 2022, 23:29

Президент подчеркнул, что мир должен требовать, чтобы российские оккупанты покинули АЭС.

Зеленский Россия
Зеленский высказался об обстрелах ЗАЭС / Коллаж УНИАН

Обстрелами Запорожской АЭС россияне "пробили дно" в мировой истории терроризма, заявил во время сегодняшнего обращения глава государства Владимир Зеленский.

По его словам, мировому сообществу нужно действовать гораздо быстрее и жестче в отношении России из-за ядерного шантажа.

"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС - это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто более так очевидно не использовал атомную станцию ​​для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что мир должен требовать, чтобы российские оккупанты покинули АЭС.

"Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", - добавил президент.

Напомним, в четверг, 11 августа, российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Всего было зафиксировано 10 "прилетов". Снаряды попали в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Вследствие этого начался пожар – загорелась трава. К счастью, никто не пострадал.

Ранее эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная рассказала журналистам Главреда, что если на Запорожской АЭС произойдет авария, загрязнение дойдет до Полтавы.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский Запорожская АЭС
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:05

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2022: Львам – деньги, Девам – серьезная ссора, Козерогам – обман

00:05

"Угроза нападения на мост": Скабеева закатила истерику из-за поста Минобороны Украины

11 августа, четверг
23:29

Обстрелами ЗАЭС Россия пробила дно в истории терроризма - ЗеленскийВидео

23:02

"Позор на весь мир": жена оккупанта разнесла позицию России после взрывов в Крыму

22:51

Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасомВидео

Реклама
22:33

Секрет сочного фарша раскрыт: изобретательные хозяйки добавляют в него сахар

22:27

Могут взорвать ЗАЭС: в СНБО назвали "цветочками" аварию в Чернобыле и предупредили украинцевВидео

22:27

Путин срочно отправил Медведева на Донбасс: состоялась встреча с главарями ОРДЛО

21:56

Кулеба резко ответил Шольцу на скандальное заявление о "войне Путина"Видео

21:54

В МВД назвали самую заминированную область Украины после изгнания россиян

21:18

В Москве мужчина убил друга, потому что тот был против войны в Украине

21:10

"Патологическая русофобия": Захарова устроила истерику из-за решения ЛатвииВидео

20:51

РФ усилит ракетные обстрелы: Жданов предупредил об опасности в ближайшие неделиВидео

20:50

Как во время стирки убрать с одежды шерсть домашних животных - секреты хозяйкам

20:49

Не удивляйтесь отчету Amnesty Internationalмнение

20:35

В Украине за год в шесть раз взлетела цена: главный ингредиент борща адски подорожал

20:26

Сильнейшая головная боль и ожоги на теле: какие комнатные растения нельзя держать в домеВидео

20:04

Путин делал ставку на август, но вряд ли сможет захватить Украину - Минобороны БританииВидео

20:00

2-летняя дочь экс-Виагры Димопулос душевно спела "Ой у лузі"

19:46

"У тебя грудь супер": Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местахВидео

Реклама
19:45

Возле Бердянска прогремели мощные взрывы: там дислоцируются оккупантыВидео

19:33

Мощные взрывы в Крыму: российские оккупанты должны быть наказаны - ДаниловВидео

19:24

Полоса трудностей и неприятностей: 3 знака зодиака ждет непростой конец августа

19:10

Модельер Андре Тан назвал три фильма, которые побуждают гордиться УкраинойВидео

18:56

Украину атакует сильнейшая гроза и шторм: синоптики предупредили о бушующем циклонеВидео

18:52

Новые обстрелы ЗАЭС: оккупанты попали возле первого энергоблокаВидео

18:50

День молодежи в Украине в 2022 году: традиции праздника, поздравления и картинки

18:33

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

18:21

Традиции на Успенский пост 2022: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать и календарь питанияВидео

18:19

"Второй Чернобыль": Жданов предупредил о катастрофических последствиях в случае подрыва Запорожской АЭСВидео

18:06

Жена Гордона показала, как в прозрачной футболке "тянет" Путина за ухо

17:37

Блогер из Днепра обозвала украиноязычных и назвала их виновными в войнеВидео

17:32

Цены на хлеб и сигареты резко взлетели: что ждет украинцевВидео

17:03

"Героически" охотились за ВСУ в тылу: пропагандистка из РФ села в лужу с рассказом о гибели сотни русских

17:02

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: на территории начался пожар - ЭнергоатомВидео

16:42

РФ готовит "акцию", чтобы дискредитировать президента Украины – разведкаВидео

16:41

Журналисты разбирались во "фруктовых схемах" Львовской ГНС

16:32

Причастны ли ВСУ к взрывам в Крыму: ответ Генштаба и МинобороныВидео

16:31

Троица в 2023 году в Украине: дата, традиции и запреты праздника

16:26

Участие в войне против Украины согласились принять около 13 тыс. белорусов - ГенштабВидео

Реклама
16:09

"Аналоговнет": в Херсоне оккупанты установили деревянные противотанковые ежиВидео

16:07

Потери от взрывов в Крыму самые большие для РФ за сутки со времен Второй мировой – СNNВидео

16:02

"На днях может случиться серьезная катастрофа": астрологи назвали самый опасный город УкраиныВидео

16:00

Как сохранить накопления во время войны и куда вкладывать гривну: советы финансистаВидео

15:22

"Сгорели склады ракет и самолеты, которые бомбили Винницу и Кременчуг" – эксперт о потерях РФ в КрымуВидео

15:20

ВСУ давят на Изюм, под Запорожьем и Херсоном: новая карта боев от британской разведки

15:11

Взрывы на аэродроме Беларуси: в ВСУ намекнули на работу партизанВидео

15:07

Ситуация ухудшается: обязательную эвакуацию могут ввести еще в нескольких регионах УкраиныВидео

14:50

В Минобороны назвали три шага, которые нужны для полной деоккупации УкраиныВидео

14:39

Больше санкций, изоляция и "убийство" репутации: признание РФ спонсором терроризма "утопит" ее – КулебаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять