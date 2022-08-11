Обстрелами ЗАЭС Россия пробила дно в истории терроризма - Зеленский

Зеленский высказался об обстрелах ЗАЭС / Коллаж УНИАН

Обстрелами Запорожской АЭС россияне "пробили дно" в мировой истории терроризма, заявил во время сегодняшнего обращения глава государства Владимир Зеленский.

По его словам, мировому сообществу нужно действовать гораздо быстрее и жестче в отношении России из-за ядерного шантажа.

"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС - это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто более так очевидно не использовал атомную станцию ​​для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что мир должен требовать, чтобы российские оккупанты покинули АЭС.

"Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", - добавил президент.

Напомним, в четверг, 11 августа, российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Всего было зафиксировано 10 "прилетов". Снаряды попали в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Вследствие этого начался пожар – загорелась трава. К счастью, никто не пострадал.

Ранее эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная рассказала журналистам Главреда, что если на Запорожской АЭС произойдет авария, загрязнение дойдет до Полтавы.

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