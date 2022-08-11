Новые обстрелы ЗАЭС: оккупанты попали возле первого энергоблока

Оккупанты попали возле первого энергоблока Запорожской АЭС/ "Энергоатом", УНИАН

Российские захватчики не прекращают обстрелов Запорожской атомной электростанции. В четверг, 11 августа, незадолго после первых двух случаев произошли и третий и четвертый обстрелы.

Во время третьего обстрела захватчики попали в пожарную часть, которая расположена за территорией ЗАЭС и предназначена для защиты станции от пожаров. Об этом сообщает "Энергоатом".

В результате этого обстрела никто не пострадал.

Почти сразу после этого российские оккупанты обстреляли ЗАЕС в четвертый раз за день, на этот раз попав неподалеку от первого энергоблока.

В "Энергоатоме" заявили, что ситуация обостряется, ведь рядом с местом попадания расположены опасные объекты.

"Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, попав совсем неподалеку от первого энергоблока. Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление. Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", – говорится в сообщении.

Обстрелы оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, в четверг, 11 августа, российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Всего было зафиксировано 10 "прилетов". Снаряды попали в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Вследствие этого начался пожар-загорелась трава. К счастью, никто не пострадал.

Ранее эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная рассказала журналистам Главреда, Что если на Запорожской АЭС произойдет авария, загрязнение дойдет до Полтавы.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что если россияне взорвут Запорожскую атомную электростанцию, это может иметь эффект "грязной бомбы". После взрыва может произойти огромный выброс радиоактивных веществ. Это грозит последствиями, как после чернобыльской катастрофы.

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