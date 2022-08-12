Военный эксперт объяснил, зачем РФ имитирует массированное наступление на Донбассе / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Оккупанты начали имитацию массированной наступательной операции на востоке Украины, для того чтобы попытаться отыскать слабое место в позициях ВСУ. Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов в интервью порталу HB.

"Здесь идет очень большая игра в масштабах всей группировки войск, кто кого перетянет, переиграет. Пока мы переиграем, мы имеем все шансы заставить Российскую Федерацию или сесть на юге в глухую оборону, или начать наступательную операцию на Херсонском или Криворожском направлении. Я так понимаю, это наш замысел", — сказал эксперт.

Как говорит Жданов, сейчас находящиеся на востоке Украины российские войска испытывают проблемы с количеством личного состава. В первую очередь ‒ на Бахмутском направлении.

"Всеми силами противник пытается создать иллюзию массированного наступления. При отсутствии достаточного количества резервов, при том, что, кстати, в последние двое суток мы уже наблюдаем на Бахмутском направлении такую нехватку личного состава, что они на штурмовые действия наших позиций посылают диверсионные группы. То есть уже не батальонно-тактические группы штурмуют наши позиции, переходят в атаку, а диверсионные группы, которые мы обнаруживаем и уничтожаем, понесут потери, но они упрямо идут в наступление на наши позиции, чтобы создать иллюзию массированного наступления, чтобы мы срочно начали перебрасывать свои резервы на восточное направление, артиллерию на восточное направление, авиацию на восточное направление. А затем они выберут, где будет слабее, и там ударят сами", — подытожил эксперт.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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