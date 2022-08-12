УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт объяснил, зачем РФ имитирует массированное наступление на Донбассе

12 августа 2022, 02:35

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, сейчас находящиеся на востоке Украины российские войска испытывают проблемы с количеством личного состава.

Оккупанты
Военный эксперт объяснил, зачем РФ имитирует массированное наступление на Донбассе / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Оккупанты начали имитацию массированной наступательной операции на востоке Украины, для того чтобы попытаться отыскать слабое место в позициях ВСУ. Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов в интервью порталу HB.

"Здесь идет очень большая игра в масштабах всей группировки войск, кто кого перетянет, переиграет. Пока мы переиграем, мы имеем все шансы заставить Российскую Федерацию или сесть на юге в глухую оборону, или начать наступательную операцию на Херсонском или Криворожском направлении. Я так понимаю, это наш замысел", — сказал эксперт.

Как говорит Жданов, сейчас находящиеся на востоке Украины российские войска испытывают проблемы с количеством личного состава. В первую очередь ‒ на Бахмутском направлении.

"Всеми силами противник пытается создать иллюзию массированного наступления. При отсутствии достаточного количества резервов, при том, что, кстати, в последние двое суток мы уже наблюдаем на Бахмутском направлении такую нехватку личного состава, что они на штурмовые действия наших позиций посылают диверсионные группы. То есть уже не батальонно-тактические группы штурмуют наши позиции, переходят в атаку, а диверсионные группы, которые мы обнаруживаем и уничтожаем, понесут потери, но они упрямо идут в наступление на наши позиции, чтобы создать иллюзию массированного наступления, чтобы мы срочно начали перебрасывать свои резервы на восточное направление, артиллерию на восточное направление, авиацию на восточное направление. А затем они выберут, где будет слабее, и там ударят сами", — подытожил эксперт.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Донбасса

Автор: Егор Бунин
Олег Жданов новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:35

Военный эксперт объяснил, зачем РФ имитирует массированное наступление на Донбассе

02:03

"Фрик, он есть фрик": похорошевшую Волочкову перепутали со Зверевым

01:40

"На Чернобыль это будет не похоже": эксперт спрогнозировала последствия аварии на захваченной ЗАЭС

01:04

Гороскоп на неделю 15-21 августа: Ракам – деньги, Львам – ревность, Скорпионам – счастье в любвиВидео

00:51

Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

Реклама
00:27

Россияне оттащили войска и не могут прорвать оборону ВСУ - Олег ЖдановВидео

00:05

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2022: Львам – деньги, Девам – серьезная ссора, Козерогам – обманВидео

00:05

"Угроза нападения на мост": Скабеева закатила истерику из-за троллинга Минобороны Украины

11 августа, четверг
23:29

Обстрелами ЗАЭС Россия пробила дно в истории терроризма - ЗеленскийВидео

23:02

"Позор на весь мир": жена оккупанта разнесла позицию России после взрывов в Крыму

22:51

Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасомВидео

22:33

Секрет сочного фарша раскрыт: изобретательные хозяйки добавляют в него сахар

22:27

Могут взорвать ЗАЭС: в СНБО назвали "цветочками" аварию в Чернобыле и предупредили украинцевВидео

22:27

Путин срочно отправил Медведева на Донбасс: состоялась встреча с главарями ОРДЛО

21:56

Кулеба резко ответил Шольцу на скандальное заявление о "войне Путина"Видео

21:54

В МВД назвали самую заминированную область Украины после изгнания россиян

21:18

В Москве мужчина убил друга, потому что тот был против войны в Украине

21:10

"Патологическая русофобия": Захарова устроила истерику из-за решения ЛатвииВидео

20:51

РФ усилит ракетные обстрелы: Жданов предупредил об опасности в ближайшие неделиВидео

20:50

Как во время стирки убрать с одежды шерсть домашних животных - секреты хозяйкам

Реклама
20:49

Не удивляйтесь отчету Amnesty Internationalмнение

20:35

В Украине за год в шесть раз взлетела цена: главный ингредиент борща адски подорожал

20:26

Сильнейшая головная боль и ожоги на теле: какие комнатные растения нельзя держать в домеВидео

20:04

Путин делал ставку на август, но вряд ли сможет захватить Украину - Минобороны БританииВидео

20:00

2-летняя дочь экс-Виагры Димопулос душевно спела "Ой у лузі"

19:46

"У тебя грудь супер": Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местахВидео

19:45

Возле Бердянска прогремели мощные взрывы: там дислоцируются оккупантыВидео

19:33

Мощные взрывы в Крыму: российские оккупанты должны быть наказаны - ДаниловВидео

19:24

Полоса трудностей и неприятностей: 3 знака зодиака ждет непростой конец августа

19:10

Модельер Андре Тан назвал три фильма, которые побуждают гордиться УкраинойВидео

18:56

Украину атакует сильнейшая гроза и шторм: синоптики предупредили о бушующем циклонеВидео

18:52

Новые обстрелы ЗАЭС: оккупанты попали возле первого энергоблокаВидео

18:50

День молодежи в Украине в 2022 году: традиции праздника, поздравления и картинки

18:33

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

18:21

Традиции на Успенский пост 2022: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать и календарь питанияВидео

18:19

"Второй Чернобыль": Жданов предупредил о катастрофических последствиях в случае подрыва Запорожской АЭСВидео

18:06

Жена Гордона показала, как в прозрачной футболке "тянет" Путина за ухо

17:37

Блогер из Днепра обозвала украиноязычных и назвала их виновными в войнеВидео

17:32

Цены на хлеб и сигареты резко взлетели: что ждет украинцевВидео

17:03

"Героически" охотились за ВСУ в тылу: пропагандистка из РФ села в лужу с рассказом о гибели сотни русских

Реклама
17:02

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: на территории начался пожар - ЭнергоатомВидео

16:42

РФ готовит "акцию", чтобы дискредитировать президента Украины – разведкаВидео

16:41

Журналисты разбирались во "фруктовых схемах" Львовской ГНС

16:32

Причастны ли ВСУ к взрывам в Крыму: ответ Генштаба и МинобороныВидео

16:31

Троица в 2023 году в Украине: дата, традиции и запреты праздника

16:26

Участие в войне против Украины согласились принять около 13 тыс. белорусов - ГенштабВидео

16:09

"Аналоговнет": в Херсоне оккупанты установили деревянные противотанковые ежиВидео

16:07

Потери от взрывов в Крыму самые большие для РФ за сутки со времен Второй мировой – СNNВидео

16:02

"На днях может случиться серьезная катастрофа": астрологи назвали самый опасный город УкраиныВидео

16:00

Как сохранить накопления во время войны и куда вкладывать гривну: советы финансистаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять