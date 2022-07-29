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Германия передаст Украине танки для строительства мостов: что о них известно

29 июля 2022, 17:35

Такие танки способны построить переправу через водоемы шириной до 20 метров.

танк мостоукладчик Biber
Германия передает Украине танки мостоукладчики Biber / Минобороны Германии

Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии.

Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

"Для дальнейшей поддержки украинских сухопутных войск министр Ламбрехт приняла решение доставить пакет из 16 бронированных мостоукладчиков Biber. Их можно использовать для преодоления воды или других препятствий в бою", - говорится в сообщении.

танк мостоукладчик Biber
Германия передает Украине танки мостоукладчики Biber / Минобороны Германии

Что известно о танковых мостоукладчиках Biber

Эти танки построены на шасси немецких Leopard 1. Танки Biber не применяются в бою, однако они должны находиться близко к линии фронта, чтобы была возможность их использовать, когда отсутствует переправа.

Танки Biber могут быстро построить мост через водоемы шириной до 20 метров. Ширина такого моста будет достигать 4 метров.

Оружие Украине от Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что ФРГ поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. В своем выступлении в Бундестаге немецкий лидер заявил, что с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый большой город от атак российской авиации".

Также ранее Андрей Мельник отмечал, что такую ПВО Украине могут передать в октябре этого года. По его словам, она сразу будет защищать Киев, а в последующие годы – и другие города Украины.

На фоне обещаний Германии о предоставлении различного оружия Украине не раз происходили споры и скандалы. В частности, в ФРГ критиковали федерального канцлера Олафа Шольца за то, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

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В немецких СМИ отмечали, что Шольц, несмотря на свои обещания, значительно сократил поставки вооружения в Украину. Отмечается, что Украина за последние три недели получила всего две поставки – 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля. Хотя 21 июня правительство ФРГ обнародовало полный перечень оружия, которое готовит для передачи Украине в рамках военной помощи, и он включал в себя целый ряд вооружения.

20 июля министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что в Вооруженных силах Германии (Бундесвере) заканчиваются ресурсы для оказания военной помощи Украине.

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