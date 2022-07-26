Украина получила от Германии мощное вооружение для борьбы с оккупантами

ВСУ и РСЗО Mars II / bundeswehr de, president.gov.ua

Германия передала Украине обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три гаубицы PzH 2000.

Как заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, передано тяжелое вооружение для борьбы с российской агрессией.

"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три самоходных Panzerhaubitzen 2000. Мы держим свое слово", - отметила она, передает Welt.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил получение систем Mars II.

Таким образом, в общей сложности Украина получила от Германии уже 10 гаубиц PzH 2000. Ламбрехт также подтвердила, что Берлин передаст 30 зениток Gepard, первые из которых поступили вчера.

В сентябре немецкая сторона предоставит радар типа "Кобра" для обнаружения артиллерийских орудий.

"Контракт уже подписан, и сейчас начнется обучение украинских военных работе с этой сложнейшей системой. Это позволит нашим артиллерийским системам работать еще быстрее и точнее", - добавила министр и отметила, что через несколько дней начнется обучение бойцов ВСУ управлению средствами противовоздушной обороны Iris-T SLM.

Что известно о системе Mars II

Это реактивная система залпового огня, принятая на вооружение Бундесвера в 1990 году. А еще это аналог американской M270 MLRS, но с некоторыми доработками, которые касаются увеличенных размеров и массы.

Системы Mars II предназначены для уничтожения живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для дистанционного минирования местности.

Состоит из пусковой установки на гусеничном шасси, аппаратуры управления огнем и транспортной машины. Использует неуправляемые ракеты с кумулятивно-осколочными боевыми частями или кассетными. Вес ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Кумулятивный боевой элемент пробивает броню толщиной до 140 мм.

Неуправляемые ракеты с кумулятивно-осколочной частью имеют дальность полета 32 км и вес 159 кг. В свою очередь, противотанковая неуправляемая ракета TGW снабжена самонаводящимися боевыми элементами и рассчитана на дальность полета до 45 км.

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Оружие от Германии для Украины

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

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