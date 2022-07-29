Германия передает Украине системы для радиационной, биологической и химической защиты / Википедия

Германия передаст Украине транспорт и специальное оборудование для дезактивации радиоактивных, биологических и химических боевых отравляющих веществ. Украинские военные прошли учения по использованию этих систем. Об этом сообщает Минобороны Германии.

"Федеральный министр Ламбрехт решила предоставить Украине комплексный пакет РХБ-защиты от ядерного, биологического и химического оружия из запасов Бундесвера",– говорится в сообщении.

Таким образом, Украина получит 6 автомобилей, которые оснащены двумя резервуарами для обеззараживающих веществ. Также Германия передаст значительный первоначальный запас" средств для дезактивации опасных веществ. Стоимость помощи составляет более 860 тыс. евро.

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Оружие Украине от Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что ФРГ поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. В своем выступлении в Бундестаге немецкий лидер заявил, что с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый большой город от атак российской авиации".

Также ранее Андрей Мельник отмечал, что такую ПВО Украине могут передать в октябре этого года. По его словам, она сразу будет защищать Киев, а в последующие годы – и другие города Украины.

На фоне обещаний Германии о предоставлении различного оружия Украине не раз происходили споры и скандалы. В частности, в ФРГ критиковали федерального канцлера Олафа Шольца за то, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

В немецких СМИ отмечали, что Шольц, несмотря на свои обещания, значительно сократил поставки вооружения в Украину. Отмечается, что Украина за последние три недели получила всего две поставки – 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля. Хотя 21 июня правительство ФРГ обнародовало полный перечень оружия, которое готовит для передачи Украине в рамках военной помощи, и он включал в себя целый ряд вооружения.

20 июля министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что в Вооруженных силах Германии (Бундесвере) заканчиваются ресурсы для оказания военной помощи Украине.

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