Германия наконец-то одобрила продажу Украине САУ Panzerhaubitze 2000

Германия поставит Украине Panzerhaubitze 2000 / Фокус

В среду, 27 июля, власти Германии одобрили продажу нашей стране 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), сообщает издание Spiegel.

По информации СМИ, еще 13 июля вице-канцлер ФРГ Роберт Габек одобрил продажу САУ, но эту информацию KMW подтвердил только сейчас. Обращение о покупке PzH 2000 Украина направила еще в апреле нынешнего года.

Известно, что общая стоимость контракта на 100 самоходных артиллерийских установок для Украины составляет 1,7 миллиарда евро.

По словам немецкого производителя, производство всех САУ займет несколько лет, этот процесс стартует незамедлительно, но будет зависеть от поставок необходимых материалов.

Основные технические характеристики САУ Panzerhaubitze 2000:

длина с пушкой вперед – 11 669 мм;

ширина общая: 3 580 мм;

боевая масса — 55,3 т;

мощность двигателя 1000 л.с.;

максимальная скорость по шоссе – 67 км/ч;

запас хода по шоссе — 420 км;

боекомплект — 60 155-мм выстрелов, 2 тыс. патронов 7.62-мм;

преодолеваемые препятствия: ширина рва — 3,0 м, высота стенки — 1,0 м, подъем — 30 град, глубина брода — 1,5 м;

экипаж — 5 человек.

В то время как танкам в бою приходится подбираться относительно близко к целям противника, панцирь гаубица третьего тысячелетия может вести огонь на расстоянии более 30 км.

Оружие от Германии для Украины

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

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