Военный эксперт назвал, чего Путин хочет добиться войной с Украиной / Фото УНИАН

Армия русских оккупантов будет пытаться атаковать ВСУ по всей линии разграничения, пока им будет хватать ресурсов. Такое мнение в эфире единого национального телемарафона в слоте ТСН высказал известный военный эксперт Петр Черник.

"Поражение Путина в Украине в военной части равно его физической смерти. Я в этом уверен на сто процентов. Я сторонник концепции, что только по результатам победы на поле боя сложится новейшая не только украинская, но и мировая геополитическая конфигурация. Московский империализм, конечно, бьется за свое существование. С исторической точки зрения, у нас есть уникальный шанс, наверное, со времен Святослава, по-настоящему его "умогилить"", — заметил специалист.

По словам Черника, ведь главная цель войны, которую развязал диктатор Владимир Путин, всего одна - ликвидировать украинскую государственность. Больше никаких целей кремлевское руководство не ставит перед собой.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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