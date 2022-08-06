Военный эксперт назвал, чего Путин хочет добиться войной с Украиной

Как говорит военный эксперт Петр Черник, московский империализм во главе с диктатором Путиным, вне всяких сомнений, сейчас бьется за свое существование.
Армия русских оккупантов будет пытаться атаковать ВСУ по всей линии разграничения, пока им будет хватать ресурсов. Такое мнение в эфире единого национального телемарафона в слоте ТСН высказал известный военный эксперт Петр Черник.
"Поражение Путина в Украине в военной части равно его физической смерти. Я в этом уверен на сто процентов. Я сторонник концепции, что только по результатам победы на поле боя сложится новейшая не только украинская, но и мировая геополитическая конфигурация. Московский империализм, конечно, бьется за свое существование. С исторической точки зрения, у нас есть уникальный шанс, наверное, со времен Святослава, по-настоящему его "умогилить"", — заметил специалист.
По словам Черника, ведь главная цель войны, которую развязал диктатор Владимир Путин, всего одна - ликвидировать украинскую государственность. Больше никаких целей кремлевское руководство не ставит перед собой.
Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.
Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.
Другие новости:
- Закрывать или открывать окна при обстрелах - совет от военного эксперта
- Военный эксперт рассказал, как на Юге пройдет новая фаза войны Украины и России
- Армия Украины зайдет в Крым без всякой дипломатии, нам нужна артиллерия – военный эксперт