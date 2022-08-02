Военный эксперт рассказал, как на Юге пройдет новая фаза войны Украины и России / фото УНИАН

Уже стартовала третья фаза войны России против Украины, в ходе которой оккупанты пытаются адаптироваться к контрнаступлению украинской армии и уничтожению с помощью РСЗО HIMARS российских складов и командных пунктов. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал известный военный эксперт и директор проекта Defense Express Сергей Згурец.

Он отметил, что не стоит ожидать того, что наступление на Юге, в частности на Херсонщине, будет происходить молниеносно. Ведь пока украинская армия дает возможность врагу самостоятельно уйти с оккупированных территорий.

Згурец также рассказал, что враг на данный момент пытается возобновлять разрушенные перекрытия на мостах, а также наводить понтонные переправы и перекидывать резервы в сторону Херсона.

"У нас действительно новая фаза войны на фоне боевых действий на Юге, которая может длиться определенное время, но она решающая для украинской стороны", – добавил он.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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