Война в Украине затянется на несколько лет: военный эксперт назвал 4 причины

Война в Украине затянется на несколько лет – военный эксперт/ УНИАН

Война России против Украины не закончится ни в ближайшие месяцы, ни даже в ближайшие годы.

Военная угроза со стороны РФ затянется надолго. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире ТСН.

По его словам, есть четыре причины, почему война затянется.

"Первое – мы выдохнем только тогда когда Россия распадется, иначе не будет. Второе – у них забирают ядерное оружие. Третье – то, что останется от российского государства, будет отсечено от дармовых сибирских ресурсов. И четвертое – мы вступаем в НАТО. А теперь давайте честно – это будет быстро, и через несколько месяцев или даже через несколько лет? Военная угроза со стороны Москвы – надолго", – отмечает военный эксперт.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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