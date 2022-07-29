Путин может перейти к "плану D" из-за провалов в войне в Украине – министр обороны Британии/ УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин может изменить стратегию в войне против Украины. К такому шагу его подталкивают постоянные провалы и неудачи в войне.

Неудачи российской армии замечены во "многих местах" в Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News.

По его словам, из-за того, что планы Кремля проваливаются и действия армии РФ на фронте не приносят желаемого результата, Путин может приступить к "плану D". Ведь все предыдущие планы не сработали.

"Сейчас русские терпят неудачи во многих местах фронта... Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D", – выразил убеждение Уоллес.

Ранее Уоллес отмечал, что стратегия российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины напоминает прогон армии РФ "через мясорубку". Ситуация, в которой находятся российские оккупанты, очень сложная.

Напомним, украинские военные уничтожили еще два склада боеприпасов российских захватчиков, которые размещались в оккупированном Иловайске на Донетчине и в Бриловке на Херсонщине.

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