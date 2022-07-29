Россияне атаковали ракетами Николаев: разрушили остановку и убили 5 человек

Россияне атаковали ракетами Николаев/ news.pn

Российские захватчики утром в пятницу, 29 июля, ударили ракетами по одному из районов Николаева. Вражеский снаряд попал рядом с остановкой общественного транспорта.

В результате атаки оккупантов погибли пятеро мирных жителей, еще семеро пострадали. О последствиях попадания ракеты рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении.

Сначала он сообщил, что после ракетной атаки "12 человек лежит на земле", а на место происшествия отправились автомобили скорой помощи. Затем уточнил, что уже известно о пяти погибших и семи раненых.

Ким отметил, что оккупанты, очевидно, изменили тактику из-за успехов, которые демонстрируют Вооруженные силы Украины.

"Будьте очень осторожны. Потому что и вчера, и сегодня они (российские оккупанты – ред.) обстреливают город днем, когда все люди занимаются своими делами. Не пренебрегайте воздушными тревогами!", – призвал голова ОВА жителей Николаева.

В каком состоянии пострадавшие

Как сообщают местные новостные сайты со ссылкой на слова городского головы Александра Сенкевича, четверо пострадавших сейчас находятся в реанимации, троих оперируют.

Также председатель ОВА Виталий Ким напомнил, что захватчики совершили обстрел Николаева также около 19:50 накануне вечером, 28 июля. Ракета попала во двор частных жилых домов, было разрушено три здания. Кроме этого, значительные повреждения получили соседние дома. Также был поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи. Три человека в результате этой ракетной атаки были ранены.

"Вчера (28 июля – ред.) во время не комендантского часа попали в спальный район города, в результате чего разрушено много домов. Там нет даже намеков на военный объект", – подчеркнул Ким.

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Напомним, российские оккупанты под утро 29 июля ударили по центральной части Харькова. В городе зафиксированы два "прилеты" – в двухэтажный дом и в здание одного из высших учебных заведений.

Ранее сообщалось, что оккупант сбил на Херсонщине вертолет К-52 своей же армии. Теперь ВСУ разыскивают российского военного, чтобы вручить ему немалое вознаграждение за такую помощь украинскому войску.

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