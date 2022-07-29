Превращает оккупантов в пепел: Залужный впервые показал работу М270 MLRS в боевых условиях

Залужный впервые показал работу М270 MLRS в боевых условиях/ скрин

Американские реактивные системы залпового огня М270 MLRS уже активно применяются украинскими военными на фронте, помогая защитникам Украины уничтожать российских оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный впервые обнародовал видео боевой работы таких систем на фронте. Соответствующий ролик появился на его странице в Facebook.

"Вооруженные силы благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к победе!" – подписал видео главнокомандующий ВСУ.

M270 MLRS – что о них известно

M270 MLRS – это американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли". Такие системы производит компания Vought.

Такой многофункциональный комплекс может использоваться и как реактивная система залпового огня, и как оперативно-тактическое ракетное оружие.

Ранее сообщалось, что войска России работают над усилением своего военного присутствия в захваченном Херсоне. Однако ВСУ наносят удары по стратегической логистике, командным пунктам и складам врага. Они намерены переломить ситуацию, применяя дальнобойную артиллерию HIMARS.

Напомним, Германия передаст Украине транспорт и специальное оборудование для дезактивации радиоактивных, биологических и химических боевых отравляющих веществ. Украинские военные прошли учения по использованию этих систем.

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