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Исчезли после авианалета: дедушка 4 месяца пытается найти в Бородянке 3 внучек, сына и невестку

29 июля 2022, 10:45

Дом, где жила семья, рухнул почти полностью, однако на месте авиаудара не удалось найти даже фрагментов тел.

Дедушка 4 месяца ищет 3 внучек, сына и невестку, корорые исчезли в Бородянке
Дедушка четыре месяца ищет 3 внучек, сына и невестку, которые исчезли в Бородянке/ скрин

В Бородянке Киевской области дедушка уже 4 месяца пытается разыскать своих трех внучек, сына и невестку. Семья находилась в поселке с начала широкомасштабной войны РФ против Украины и до 1 марта, когда произошел сильнейший авиаудар российскими самолетами на центральную улицу населенного пункта. После этого связь с ними исчезла.

Однако тел или фрагментов тел детей и родителей не было обнаружено под завалами их разрушенного дома. Об этом рассказывает издание Настоящее время.

Семья до сих пор считается пропавшей без вести. По данным полиции, по состоянию на это время в целом в Бородянке до сих пор не могут найти 25 жителей поселка, из них по меньшей мере трое – дети. По Киевской области к этому времени пропавшими без вести считаются 537 человек.

Сын в последний раз успел позвонить перед авиабомбардировкой

Александр Мельниченко не может узнать, что произошло с его сыном, невесткой и тремя внучками, с того трагического дня, когда связь с ними прервалась.

Мужчина рассказывает, что свою старшую внучку он в последний раз слышал по телефону в ее день рождения 28 февраля – тогда ей исполнилось 16 лет.

"Я поздравил. Она еще говорит: "Дедушка, у меня настоящий день рождения! Папа принес торт в подвал!" – "А что будете пить?" – "Как всегда, говорит, тебя нет – вискарик будем пить". И всё, мы пошутили... Говорю: "Я тебе деньги пришлю". – "Нет, я хочу тебя видеть". И всё", – вспоминает Александр.

В Бородянке после авиабомбардировки исчезла семья
В Бородянке после авиабомбардировки исчезла семья/ скрин

С сыном Юрием отец успел поговорить 1 марта. Сын, который служил в терробороне, утром в первый день весны позвонил отцу, однако разговор прервал обстрел, который начали оккупанты. Юрий сказал по телефону: "Папа, по нам стреляют", а уже вечером во время телефонного разговора сообщил, что его контузило.

Последний разговор отца с сыном состоялся в 19:43, перед самым началом сильнейшей бомбардировки российскими самолетами центральной улицы Бородянки. Тогда Юрий сообщил отцу Александру, что приехал домой, чтобы забрать и вывезти детей.

От многоэтажки остались только руины, но тел нет

Александру и до сих пор неизвестно, успел ли его сын с невесткой и внучками уехать из дома. После авианалета оккупантов половина многоэтажного дома, где жила семья, рухнула. Однако под завалами не было найдено их тел или по крайней мере их фрагментов.

"Чудом, может, они уехали. Именно когда он позвонил и сказал, что будет выезжать, может, они уже были готовы. Это единственная надежда", – говорит Александр.

От половины многоэтажки остались только развалины
От половины многоэтажки остались только руины/ скрин

Мужчина даже проводил собственное расследование, чтобы что-то узнать – в прошлом он был полковником в правоохранительных органах и имел 15 лет опыта в уголовном розыске. Однако результатов это не дало.

Была информация, якобы семья могла оказаться в списках лиц, которых оккупанты вывезли в Россию или Беларусь, однако она не подтвердилась, рассказывает Александр.

Самое трудное – это неопределенность

Мужчина сейчас больше склоняется к версии, что его родные могли сгореть заживо во время авиабомбардировки. Он трижды сдавал тест на ДНК, однако безрезультатно.

По его словам, самое трудное сейчас – это неопределенность.

"Я уже согласен был 10 раз сдавать, и чтобы не подтвердилось. А сейчас уже хочу, чтобы подтвердилось хоть что-то. Потому что не может быть человек без земли, без имени, без ничего. Бывает такое: ну а вдруг живые – отлегает. А потом смотришь – нет известия, ничего нет. А еще когда радуешься за тех, кто вернулся, и думаешь: а вдруг и мои там. Но пока нет", – говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что оккупант сбил на Херсонщине вертолет К-52 своей же армии. Теперь ВСУ разыскивают российского военного, чтобы вручить ему немалое вознаграждение за такую помощь украинскому войску.

Напомним, бойцу Национальной гвардии Украины, 19-летнему военнослужащему срочной службы, который уже сбил из переносного зенитного ракетного комплекса Игла 6 российских боевых самолетов Су-25 и одну ракету, присвоено звание Героя Украины.

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