Путин готовит "запасной аэродром": СМИ выяснили, куда сбежит диктатор, когда проиграет войну

Владимир Путин подумывает об эвакуации из РФ / Фото УНИАН

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин якобы готовит план побега для себя и своих близких на случай тотального разгрома российских войск в Украине. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR.

Как говорится в сообщении, поражение в войне для президента России будет означать конец его власти и режима в целом.

"Сам Путин и его окружение осознают возможность резкой смены настроений в стране и, не исключая переворота или революции, готовят планы эвакуации из России. И здесь возникает интересный вопрос: "Пропустит ли Турция самолеты с Путиным, семьей и примкнувшими в Сирию?", - пишет Telegram-канал.

Отмечается, что "Ирану и Турции выгодно держать в резерве президента России в изгнании, используя его в зависимости от ситуации как рычаг или как предмет торга".

"Башара Асада при этом, конечно, никто не спрашивает, а зря. Уже то, что планы эвакуации есть и рассматриваются экстренно и всерьез, весьма симптоматично", - пишут на канале.

Как сообщал Главред, политический аналитик Валерий Соловей заявил, что российский диктатор Владимир Путин хранит свои накопления (сумма гигантская ‒ около 250 млрд долларов ‒ в валюте, золоте, драгоценных камнях) в странах, откуда невозможна выдача.

Тем временем астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья. Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается. Также в третий месяц лета на Путина может быть совершено покушение.

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