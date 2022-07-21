Нахапал 250 млрд долларов: аналитик рассказал, где и как Путин прячет свои деньгм

Аналитик рассказал, где и как Путин прячет свои деньгм / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин хранит свои накопления (сумма гигантская ‒ около 250 млрд долларов ‒ в валюте, золоте, драгоценных камнях) в странах, откуда невозможна выдача. Такую информацию озвучил известный российский политический аналитик Валерий Соловей в интервью.

"То, что у него есть, находится в физическом виде в хранилище. Это не обязательно банковское хранилище, там уже никто средства не держит. У него хранится в тоннах наличная валюта. Путин доверяет наличной валюте. Он хранит ее в чем-то похожем на поддоны. Тонны этой валюты. Десятки тонн, как и золота", – сказал он.

Соловей категорически убежден, что российский диктатор Путин ‒ самый богатый человек на планете Земля.

"Ему где-то раз в месяц приносят отчет, сколько составляет его состояние. Там часть, конечно, в ценных бумагах, но он им не доверяет. Всего это не менее четверти триллиона долларов. Большая часть – это драгоценные камни, тонны слитков, тонны валюты – хранится в некоторых странах, откуда выдачи нет и никогда не будет. Туда никто не полезет. Американцы сейчас ищут владельцев, на которых что-то записано. И кого-то найдут. В обмен на неприкосновенность сдадут номиналы. Но их не так много", – подытожил он.

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Напомним, ранее политолог Иван Преображенский пояснял, что Путин сочтет победой в войне против Украины. По его словам, победой для российского диктатора будет захват большой территории и ее удерживание. При этом он потребует, чтобы мир признал захваченные территории российскими.

До того известный астролог Влад Росс отмечал, что состояние здоровья президента РФ Владимира Путина оставляет желать лучшего. По словам астролога, преемницей Путина может стать его дочь.

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