"Смерть подкрадывается": астролог назвал неожиданного преемника Путина

Владимир Путин / Фото УНИАН

Состояние здоровья президента РФ Владимира Путина оставляет желать лучшего, заявил известный астролог Влад Росс.

Как подчеркнул он в эфире Апостроф TV, на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге он был наколот медикаментами, чтобы выдержать продолжительность речи.

Собеседник пояснил, что на форуме в Петербурге был настоящий президент РФ, а не двойник Путина.

Он утверждает, что на сегодняшний день хозяин Кремля уже не может обходиться без медикаментов.

Астролог также предположил, что ухудшающееся состояние здоровья вынуждает Путина искать себе преемника на посту президента РФ.

"Смерть подкрадывается незаметно. Если человек, у которого четвертая стадия рака и уже начались такие ситуации, где его нужно откачивать, когда у него метастазы пошли, то, пожалуй, ему уже недолго осталось жить. Поэтому уже многие думают, в том числе и он, что надо дочь Владимира Путина поставить на царствование, как в свое время дочь Петра. Это единственный человек, которому он может доверять. Всех остальных преемников я не вижу", - добавил Росс.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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