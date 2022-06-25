Политолог объяснил, что Путин сочтет победой в войне против Украины

Политолог пояснил, что Путин сочтет победой в войне против Украины/ Reuters

Для Путина победой в войне против Украины будет захват большой территории и ее удерживание.

Российский президент всё еще надеется переломить ситуацию на фронте и одержать "победу", какой она является в его представлении. Об этом рассказал политолог Иван Преображенский в интервью изданию "Новое время".

"То, что он не только сможет захватить, но и удержать эти территории для него – синоним победы", – говорит политолог.

При этом Путину важно, чтобы мир признал захваченные территории российскими и не мог противостоять этому.

"Победа (для Путина – ред.) важна именно признанная, как и в случае с Крымом, чтобы факт аннексии этих территорий все признали и ничего с этим сделать не могли. Чтобы НАТО и Запад перестали спонсировать Украину и давать ей новые военные технологии", – говорит Преображенский.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован вести мирные переговоры с Украиной. Он планирует пойти по сценарию Чечни и сделать "новый Грозный" в городах Украины.

Также ранее военный эксперт Петр Черник пояснил, что в России всё же могут объявить всеобщую мобилизацию при двух условиях. Первое из них – это успехи ВСУ в борьбе против российской армии и ощущение близкого поражения РФ в войне. Второе – нарастание в РФ идеологии противоборства со странами-членами НАТО.

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