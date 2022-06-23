Путин может объявить мобилизацию в РФ при двух условиях – военный эксперт Черник/ Reuters

В России всё же могут объявить всеобщую мобилизацию. Подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к такому решению могут два условия. Первое из них – это успехи ВСУ в борьбе против российской армии и ощущение близкого поражения РФ в войне.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник, сообщает 24 канал. По его словам, Путин не сможет смириться с приближением своего поражения.

"Когда Путин и его элита поймут, что поражение в Украине вот-вот будет. А для Путина принять на Украине поражение – это расписаться в своем собственном смертном приговоре. Тогда и может быть "вставай, страна огромная", а почему нет?" – отметил Черник.

Также "спусковым крючком" для объявления всеобщей мобилизации может стать нарастание идеологии противоборства со странами-членами Североатлантического альянса. Ведь российская пропаганда распространяет нарративы, якобы Россия борется именно с "агрессивным блоком НАТО".

Совокупность этих двух факторов может привести к тому, что Путин объявит большую мобилизацию, говорит военный эксперт.

Ранее сообщалось, что командиры оккупантов называют собственных солдат "одноразовыми" и "мясом". Руководство российской армии, наступая на воинов ВСУ, сначала пускают вперед так называемых "одноразовых", а лишь затем начинают бой с применением тяжелой техники.

Напомним, как признался оккупант в перехваченном телефонном разговоре, российские захватчики заливают страх перед боевыми действиями алкоголем. Многие ищут разнообразные способы, как сбежать с фронта домой. Так, российские военные додумались писать рапорты на отпуска, из которых уже не возвращаются обратно.

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