Война на истощение: оккупанты нацелились на четыре города Украины - Минобороны

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Российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как подчеркнула она в ходе брифинга, захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.

Ближайшими целями российских войск будут Северодонецк и Лисичанск, отметила представитель Минобороны.

Она пояснила, что командованию РФ нужен повод для того, чтобы объявить о выполнении задачи по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями.

"В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате крупнейших городов Донецкой области - Краматорска и Славянска", - сказала она.

Говоря о характере боевых действий на сегодняшний день, она пояснила, что согласно анализу Главного управления разведки МО, Россия ведет против Украины войну на истощение.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил РФ, которую готовили для противостояния с НАТО.

Об этом идет речь в новом телефонном разговоре захватчиков, перехват которого публикует СБУ.

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