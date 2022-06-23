Война на истощение: оккупанты нацелились на четыре города Украины - Минобороны

Командованию РФ нужен повод для того, чтобы объявить о выполнении задачи по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями.
Российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Как подчеркнула она в ходе брифинга, захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.
Ближайшими целями российских войск будут Северодонецк и Лисичанск, отметила представитель Минобороны.
Она пояснила, что командованию РФ нужен повод для того, чтобы объявить о выполнении задачи по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями.
"В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате крупнейших городов Донецкой области - Краматорска и Славянска", - сказала она.
Говоря о характере боевых действий на сегодняшний день, она пояснила, что согласно анализу Главного управления разведки МО, Россия ведет против Украины войну на истощение.
Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил РФ, которую готовили для противостояния с НАТО.
Об этом идет речь в новом телефонном разговоре захватчиков, перехват которого публикует СБУ.
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