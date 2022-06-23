Пошел на зов о помощи: нацгвардеец героически спас жизнь раненных побратимов

Украинский боец из Нацгвардии Владислав спас жизнь побратимов / МВД

Украинский боец Национальной гвардии героически спас своих побратимов во время выполнения боевого задания, когда их подразделение накрыло артиллерийским огнем. Об этом сообщает МВД.

В наблюдательный пункт, где находились военные, попал один вражеский снаряд. После этого сразу поднялось черное облако пыли.

"Я услышал, как ребята зовут на помощь. Не теряя времени, я тоже начал звать других военнослужащих, которые были в укрытиях, а сам бежал к раненым. Их оказалось трое", – рассказывает нацгвардеец Владислав.

В результате взрыва одному военному оторвало ногу. Остальные побратимы получили осколочные ранения разной степени тяжести. Владислав оказал им первую помощь, наложил турникеты и остановил кровотечения двум раненным с наибольшими ранениями.

Впоследствии оказалось, что именно первая помощь и оперативная эвакуация спасли жизнь пострадавшим. Сам же Владислав считает, что ничего героического он не сделал.

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Напомним, в жестоких сражениях с русскими оккупантами под Северодонецком погиб боец ВСУ Михаил Завирюхин ‒ сын легендарного украинского воина-разведчика Игоря Завирюхина, который погиб еще в 2015 году под Дебальцево.

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