Армия РФ в боях пускает вперед "одноразовых" солдат – боец ВСУ

Командиры оккупантов называют собственных солдат "одноразовыми" и "мясом".
Руководство российской армии, наступая на воинов Вооруженных сил Украины сначала пускает вперед так называемых "одноразовых", а только потом начинается бой с применением тяжелой техники.
Об этом рассказал украинский военный с позывным "Борода" журналисту Юрию Бутусову. По словам защитника Украины, командиры в российском войске вообще не берегут своих солдат и бросают их в бой, как "мясо".
По словам "Бороды", недооценивать силы врага нельзя, ведь в российском войске еще есть квалифицированные специалисты. Однако в общей массе солдаты противника демотивированы, а их начальство вообще не жалеет личного состава.
"Как мы неоднократно слышали, как они их называют в рациях – "выпускай одноразовых", "давай мясо". То есть в первую очередь они выпускают "одноразовых", как они их называют, а потом уже идут чем-то более мощным. И когда они идут чем-то более мощным – это уже действительно серьезный бой, это схватка на выживание. Но наши ребята держат всё очень сильно и смело", – отметил украинский военный.
Ранее сообщалось, что в Украине уже прибыли мощные реактивные системы залпового огня HIMARS от США. Как подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников, теперь лето будет жарким для российских захватчиков.
Напомним, как признался оккупант в перехваченном телефонном разговоре, российские захватчики заливают страх перед боевыми действиями алкоголем. Многие ищут разнообразные способы, как сбежать с фронта домой. Так, российские военные додумались писать рапорты на отпуска, из которых уже не возвращаются обратно.
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