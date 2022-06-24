Начался ад для оккупантов: появилось первое видео использования HIMАRS в Украине

РСЗО HIMARS/ Википедия, Twitter Резников

В сети появились первые кадры применения на фронте долгожданных американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые предоставили Украине Соединенные Штаты.

Первые ракеты из мощного оружия уже полетели по позициям российских захватчиков. Соответствующее видео обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

Как видно из видеоролика, ракетную систему применяли ночью. Целый залп ракет отправился в сторону позиций оккупантов "с горячим приветом".

РСЗО HIMARS – характеристики и применение

М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – это американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси.

Согласно данным из открытых источников, такие системы имеют дальность стрельбы от 2 до 500 километров. Однако достижение максимальной дальности возможно только с помощью экспериментальной ракеты PrSM.

HIMARS может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Читайте такжеHIMARS будет уничтожать оккупантов в глубоком тылу: на что способна ракетная система и как поможет УкраинеТакие ракетные системы предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Украина получила ракетные системы с боеприпасами, которые могут стрелять на расстояние до 80 километров. Это позволит поражать цели врага даже в глубоком тылу. При этом сама HIMARS останется недосягаемой для оккупантов, ведь их артиллерия на такое расстояние не стреляет.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Украинские военные уже умеют пользоваться такой техникой, ведь прошли обучение по использованию РСЗО HIMARS.

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