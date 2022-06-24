В Херсоне взорвали авто известного коллаборанта Савлученко – он погиб/ Telegram Геращенко, Telegram Казанский

Во временно оккупированном Херсоне взорвали автомобиль одного из местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко.

Об этом сообщил в Telegram советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко. Он отмечает, что такую информацию подтвердили российские СМИ.

Как сообщило российское пропагандистское информагентство "ТАСС", Савлученко погиб.

Дмитрий Савлученко был членом молодежной организации "Новая Русь" и пророссийским активистом из партии Анатолия Шария.

В оккупированном Херсоне он заведовал вопросами молодежи и спорта в так называемой "администрации" оккупантов.

Савлученко еще до оккупации долгие годы открыто занимался антиукраинской деятельностью в городе. Украинский блогер и журналист Денис Казанский предполагает, что не обязательно его могли ликвидировать украинские спецслужбы – это может быть и последствие уголовных споров.

По словам Казанского, сейчас на оккупированных территориях как российские захватчики, так и коллаборанты пытаются поделить награбленное имущество.

"Поэтому "парад взрывов", который сейчас происходит от Мелитополя до Херсона – это далеко не всегда работа СБУ. Бандиты и грабители охотно сводят счета друг с другом, поскольку все эти убийства и взрывы очень удобно списывать на украинские ДРГ", – отмечает журналист.

Это уже не первый раз в Херсоне взрывают автомобили коллаборантов. Так, в субботу, 18 июня, в городе прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство было прикреплено к дереву, а сам удар пришелся на автомобиль. Позже стало известно, что это было авто начальника исправительной колонии № 90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов. Однако точно не известно, погиб ли он.

Также ранее сообщалось, что партизаны устроили взрывы в Мелитополе на Запорожье. Они взорвали рельсы перед бронепоездом.

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