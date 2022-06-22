ВСУ в семи километрах: эксперт раскрыл тактику ВСУ на подступах к Херсону

Бойцы ВСУ вплотную подошли к Херсону / Макс Левин

Бойцы Вооруженных сил Украины практически вплотную подошли к оккупированному россиянами Херсону.

Украинские защитники пытаются выбить российских оккупантов из Хрещеновки и Золотой Балки. Об этом рассказал австрийский военный аналитик Том Купер в колонке на medium.com.

Он пишет о том, что украинские защитник находятся буквально в 7-8 километрах от Херсона, который пока контролируют рашисты.

По его информации, ВСУ вышли на северную сторону Снигиревки и пытаются выбить россиян из их укреплений в Новопетровке.

"После зачистки Киселевки в последние два дня украинцы дошли до Клапаи (в 7−8 км от Херсона) и отбили контратаку россиян на Александровке, удержали Станислав и рвутся на Широкую Балку. Тем временем 49-я САА понесла достаточно потерь, чтобы отвести большую часть 10-го армейского корпуса из северной Херсонской области ближе к городу по западному/правому берегу Днепра", – добавил Купер.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганской области российские оккупанты на направлении Тошковка – Подлесное овладели населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина и закрепляется на занятых рубежах.

Кроме того, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, где имеют частичный успех, однако боевые действия продолжаются.

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