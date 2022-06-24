Мы избавились от клейма третьей страны – Зеленский о статусе кандидата в члены ЕС/ Офис президента, УНИАН

Украина больше не является третьей страной. Она лишилась этого статуса после получения официального статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. Он назвал получение статуса кандидата "помолвкой" и серьезным шагом в дальнейших взаимоотношениях между Украиной и Европейским Союзом.

"Официально признано: Украина – не мостик, не подушка между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Не пограничье между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для минимум 27 стран ЕС", – заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что теперь наше государство сможет быть привлеченным к работе ряда отдельных органов и новых программ Евросоюза, к которым не имеют доступа третьи страны.

Также он отметил, что Украина по своей сути никогда не была третьей страной, однако ее так называли по официальной терминологии. Однако теперь наше государство на официальном уровне избавилось от этого унизительного определения.

Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.

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