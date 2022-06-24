РФ пришлось перейти на старые самолеты и пилотов-наемников: в разведке Британии назвали причину

РФ пришлось перейти на старые самолеты и пилотов-наемников/ Фото Reuters, Facebook

Россия вынуждена использовать старые самолеты и нанимать пилотов частных военных компаний, потому что у нее уже не хватает хорошо подготовленного личного состава. К такой ситуации привели, в частности, крупные боевые потери РФ на фронте.

Об этом рассказала разведка Минобороны Великобритании в обзоре, который был обнародован 24 июня. В разведке напомнили, что ВСУ 17 июня сбили российский штурмовик Су-25 и захватили в плен пилота, который успел катапультироваться. Как оказалось, пилот был наемником ЧВК "Вагнера".

Тот факт, что РФ вынуждена нанимать пилотов частных военных компаний, указывает на то, что страна-агрессор имеет недостаточно подготовленных экипажей, однако изо всех сил пытается поддержать вторжение в Украину.

При этом захваченный в плен пилот-наемник во время вылетов пользовался коммерческими устройствами GPS, а не российским военным оборудованием для навигации.

"Это, вероятно, указывает на то, что самолеты "Вагнера" являются более старыми моделями Су-25 и что ВВС России не предоставляют "Вагнеру" современное оборудование авионики", – отмечается в сообщении.

Ранее глава Луганской ОВА заявил, что украинским военным приказали отходить от Северодонецка на Луганщине, ведь нет смысла оставаться на разбитых позициях – из-за этого растет число погибших.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что захват Северодонецка и Лисичанска оккупантами не станет сильным поворотным моментом, который способен изменить ход войны.

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