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Уничтожены "Гиацинт"," Мста " и 44 оккупанта: ВСУ нанесли 5 авиаударов по войскам РФ на юге

24 июня 2022, 07:09

Только за сутки российские захватчики потеряли на юге много бронированной техники и личного состава.

уничтоженная техника, самолет
ВСУ нанесли 5 авиаударов по войскам РФ на юге/ УНИАН, Армия Информ

Украинские военные за сутки, 23 июня, нанесли пять ударов из авиации по позициям врага на юге Украины.

В результате этого захватчиков стало меньше на почти полсотни. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией по вражеским позициям нанесено за сутки 5 ударов. Подтвержденные потери противника составляют 44 рашиста, 2 152-мм пушки – "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на юге Украины продолжают сопротивление украинские партизаны. В Херсонской области они своими действиями мешают работать оккупационной "власти".

На Николаевском направлении российские захватчики развернули артиллерийские подразделения, чтобы поддерживать огнем действия других подразделений оккупантов. Но то, что задумали враги, довольно очевидно, поэтому они получают от украинских военных адекватный ответ, отмечают в ОК "Юг".

В Черном море продолжают находиться четыре ракетных и три больших десантных корабля РФ. Однако из-за шторма они время от времени вынуждены скрываться в пунктах базирования.

"Угроза ракетного удара с моря остается достаточно высокой, но не исключаюся удары и с временно оккупированных территорий и Крыма и Херсонщины, как и применение стратегической авиации", – отмечают в ОК "Юг".

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что российские захватчики в ближайшие недели замедлят свои наступления в Украине. Это позволит украинским военным эффективнее идти в контрнаступление. При этом даже если оккупанты захватят Северодонецк и Лисичанск, это не станет сильным поворотным моментом, который способен изменить ход войны.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горное под Северодонецком Луганской области.

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