"Показывает войну на грани": в ОП объяснили функцию Арестовича

В ОП объяснили функцию Арестовича/ УНИАН, Офис президента

Функция советника главы Офиса президента Алексея Арестовича заключается в том, чтобы объяснять украинцам психологию войны.

Об этом рассказал советник председателя ОП Михаил Подоляк в интервью изданию Бабель. По словам Подоляка, Арестович рассказывает украинцам, почему война является тяжелым процессом, и в то же время старается дать надежду, что наше государство справится с этим сложным вызовом.

Он отметил, что сейчас украинцы от большого наплыва информации о войне могут постепенно поддаваться деморализации. При этом деморализованное общество "начинает гораздо инертнее оказывать сопротивление", а Украина не может себе сейчас такого позволить.

"Это действительно неблагодарная работа, нужно подбирать правильную тональность и иногда приходится играть в определенного рода искажения. Если войну показывать грязной – такой, какая она есть на самом деле, это очень быстро деморализует общество, а деморализованное общество начинает гораздо инертнее сопротивляться. Мы не можем себе этого позволить. На мой взгляд, функция Алексея заключается именно в том, чтобы эту войну показывать на грани, чтобы не было деморализации", – отметил Михаил Подоляк.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в войне против России случился еще один стратегический перелом. Украина уже выиграла свою Курскую дугу, независимо от того, захватят ли Северодонецк.

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