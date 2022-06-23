Попадает в зону действия "Гарпунов": Жданов заявил, что ВСУ могут уничтожить Черноморский флот

Жданов заявил, что ВСУ могут уничтожить Черноморский флот / скриншот

Вооруженные силы Украины, вероятно, будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота РФ.

Целесообразность удара по бухте, а также по Крымскому мосту, будет рассматривать Генштаб, заявил военный эксперт Олег Жданов в своем Youtube-канале.

"Севастополь попадает в зону действия ракетных комплексов "Гарпун" и я не исключаю такую возможность, что может быть принято решение - в Севастополе, либо на рейде, либо на бухте может быть нанесен удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идет загрузка ракет "Калибр" на борт и подводных лодок", - отметил Жданов.

Эксперт напомнил, что в надводном положении они загружаются ракетами у открытых пирсов.

Читайте такжеПланы удара Украины по Крымскому мосту: ГУР завладел технической документацией эстакады"Не заходят в грот. Потом эти ракеты убивают наших граждан. Поэтому я думаю, что при возможности будет рассмотрен вопрос и может быть мы нанесем удар. Пусть хотя бы уйдут на загрузку этих ракет в Новороссийск. Туда мы, к сожалению, не достаем, хотя, может быть, пока", - заявил Жданов.

Ранее Олег Жданов рассказал, что украинские средства ПВО могут запускать ракеты по самолетам минимум на 100 км в глубину России, Беларуси и на такую же глубину в акватории Черного моря.

"На мой взгляд, здесь нужно просто принимать решение на уровне верховного главнокомандующего в плане того, что все-таки нужно переходить хотя бы к попыткам поражения этих самолетов, несущих ракеты. Понятно, что мы не достанем Ту-95, запускающий ракеты с акватории Каспийского моря, это для нас очень далеко. Но те, которые запускаются с самолетов с ближних дистанций, особенно от нашей границы, то, я думаю, что все-таки нужно отвечать. Иначе это не прекратится никогда", – рассказал Жданов.

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