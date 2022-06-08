"Нужно отвечать": Жданов рассказал, что Украина способна сбивать ракетоносители РФ еще до запуска

Жданов рассказал, что Украина способна сбивать ракетоносители РФ еще до запуска / скриншот

Украине стоит пытаться сбивать российские самолеты, несущие эти ракеты, которыми бомбят наши города.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью YouTube-каналу "Украина 24" , что украинские средства ПВО могут запускать ракеты по самолетам минимум на 100 км в глубину России, Беларуси и на такую же глубину в акватории Черного моря.

"На мой взгляд, здесь нужно просто принимать решение на уровне верховного главнокомандующего в плане того, что все-таки нужно переходить хотя бы к попыткам поражения этих самолетов, несущих ракеты. Понятно, что мы не достанем Ту-95, запускающий ракеты с акватории Каспийского моря, это для нас очень далеко. Но те, которые запускаются с самолетов с ближних дистанций, особенно от нашей границы, то, я думаю, что все-таки нужно отвечать. Иначе это не прекратится никогда", – рассказал Жданов.

Также эксперт отметил, что у Украины есть необходимая для этого техническая возможность.

Читайте такжеГермания поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть у ФРГ - Шольц"У наших средств ПВО по меньшей мере на 100 км в глубину России и Беларуси, и на такую же глубину в акватории Черного моря могут пускать эти ракеты по самолетам. Возможно, есть смысл не столько достать их, чтобы сбить, а хотя бы продемонстрировать свои намерения — что мы будем отвечать, и что мы будем пытаться сбивать эти самолеты. Но для этого нужно политическое решение от президента", — заметил эксперт.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Владимир Путин желает восстановить Советский Союз, а из-за проблем со здоровьем, может согласиться на отказ от президентства.

Также Жданов говорил, что программа поставок оружия Украине из США в рамках ленд-лиза заработает уже в скором времени. Через одну-две недели Киев начнет получать необходимые войскам партии оружия.

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