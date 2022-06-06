Путин начинает говорить о транзите власти, чтобы завершить дело всей своей жизни - Жданов

Путин понимает, что здоровье сдает/ скриншот

Владимир Путин желает восстановить Советский Союз, а из-за проблем со здоровьем может согласиться на отказ от президентства.

Российский диктатор сейчас слабее с каждым днем, заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии "ТСН".

"Я так понимаю, что он не напуган. Он не успевает, у него времени в обрез. У него очень слабое здоровье и оно ухудшается. Он хочет завершить дело всей своей жизни - восстановить Советский Союз, основой этого объединения будет Украина", - считает Жданов.

Эксперт отметил, что присоединив Украину, остальные страны бывшего СССР сами присоединяться к России.

Читайте такжеПутин на самом деле серьезно болен – экс-глава разведки Британии"Но он понимает, что здоровье сдает и он начинает говорить о транзите власти. Нужен исполнитель, а он (Путин - ред.) будет сидеть в бункере и давать ему указания", - заявил Жданов.

Ранее журналист-расследователь Христо Грозев сообщил, богатейшие люди России желают смерти президенту. Российские олигархи утверждают, что Владимир Путин болен.

Ранее бежавший из России бывший агент КГБ Борис Карпичков считает, что российский диктатор Владимир Путин "сошел с ума" и "одержим параноидальными идеями".

У президента РФ может быть целый "букет" болезней - рак, ранняя стадия деменции, болезнь Паркинсона, опухоль головного мозга и паранойя, сводящая его с ума.

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