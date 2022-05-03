Путин болен на голову и одержим: экс-агент КГБ назвал еще один диагноз кремлевского диктатора

У Путина может быть опухоль головного мозга / Фото Reuters

Бежавший из России бывший агент КГБ Борис Карпичков считает, что российский диктатор Владимир Путин "сошел с ума" и "одержим параноидальными идеями".

У президента РФ может быть целый "букет" болезней - рак, ранняя стадия деменции, болезнь Паркинсона, опухоль головного мозга и паранойя, сводящая его с ума, пишет The Sun.

По словам Карпичкова, даже ближайшее окружение Путина не знает правду о состоянии его здоровья. Все это делается для того, чтобы сохранить его имидж "сильного человека".

"Он считает буквально всех, в том числе в российских спецслужбах и даже в своем ближайшем окружении, "предателями". Он так подозрителен и так одержим своими паранойями, что его теперь можно сравнить со сталинским тираном. Я сам не медик… но есть серьезные опасения, что Путин страдает многочисленными физическими заболеваниями — возможно, из-за спортивных травм в молодые годы", - сказал Карпичков.

Читайте такжеПутин хромал и гримасничал: СМИ заметили новые признаки болезни кремлевского диктатора"Еще одна потенциальная проблема может заключаться в том, судя по тому, как он двигается, Путин может страдать от начальных стадий либо болезни Паркинсона, либо другого серьезного заболевания, вызванного какой-либо формой рака, например, опухолью головного мозга", - добавил он.

Путин болен - что известно

По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович считает, что Владимир Путин болен онкологией. В одном из последних интервью Арестович, со ссылкой на врачей, заявил, что у президента страны-агрессора - саркома.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков утверждает, что российский президент Владимир Путин не болен раком. Информацию о возможной онкологии у Путина он назвал "выдумкой и ложью".

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