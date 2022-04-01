Пескова прямо спросили, болен ли Путин раком

Путин не болен раком - Песков / Фото Reuters

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков утверждает, что российский президент Владимир Путин не болен раком. Информацию о возможной онкологии у Путина он назвал "выдумкой и ложью". Об этом заявил журналист, главный редактор закрытой радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

В частности, журналисты издания Проект выпустили "Расследование к 70-летию Владимира Путина", в котором говорится о том, что глава Кремля часто обращается за консультациями к хирургам и отоларингологам. Авторы материала пришли к выводу, что у него может быть онкология или проблемы с щитовидной железой.Читайте такжеКрах ждет Россию уже через пару месяцев: Путину показали, что будет с экономикой из-за санкций – СМИ

Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков информацию отрицает и называет ее ложной.

"На вопрос, болен ли Владимир Путин раком щитовидной железы и делали ли ему какие-то операции, связанные с онкологией, Песков заявил, что эти утверждения "выдумки и неправда". На вопрос: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком? ", Песков ответил: "Верно", - написал Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Пять диагнозов для Путина

По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

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