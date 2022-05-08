"Лучше бы он умер": российские олигархи рассуждают о смерти больного Путина - Грозев

Российские олигархи рассуждают о смерти больного Путина - Грозев / скриншот с видео

Российские олигархи утверждают, что Владимир Путин болен. Богатейшие люди России желают смерти президенту РФ.

Об этом сообщил журналист-расследователь Христо Грозев в интервью украинскому журналисту Дмитрий Гордону.

"Мы слушали запись очень близкого к Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что "лучше бы Путин от этого (называют предполагаемую болезнь) умер, потому что он нас уничтожил, уничтожает Украину, уничтожает Россию". То есть они активно или пассивно сейчас обдумывают, как поспособствовать смерти Путина", - рассказал Грозев.

Также он отметил, что чины в ФСБ в курсе о болезни Путина.

Читайте такжеПутин болен: мировые СМИ обсуждают новые диагнозы российского диктатора"Без данных не могу говорить, но олигархи, очень близкие к Путину, утверждают, что он болен. Знаем, что где-то месяц назад Лубянка послала циркулярное письмо всем региональным шефам ФСБ, что если "вы услышите, что у него очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы вы не обращали на это внимание". И они тогда все подумали, что это с точностью наоборот", - пояснил расследователь.

Ранее бежавший из России бывший агент КГБ Борис Карпичков считает, что российский диктатор Владимир Путин "сошел с ума" и "одержим параноидальными идеями".

У президента РФ может быть целый "букет" болезней - рак, ранняя стадия деменции, болезнь Паркинсона, опухоль головного мозга и паранойя, сводящая его с ума.

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