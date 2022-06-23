Украина получит немецкую систему ПВО IRIS-T SLS, которой еще нет на вооружении у Бундесвера – посол

Украина получит немецкую систему ПВО IRIS-T SLS, которой еще нет на вооружении у Бундесвера/ Diehl Defence, ОК"Восток"

Украина получит от Германии мощную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS. Уже был заключен соответствующий контракт между украинской стороной и немецким производителем оружия Diehl Defence.

При этом за закупку первой такой системы заплатит немецкое правительство. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Укринформу".

По словам посла, такой системы ПВО пока нет даже на вооружении немецких вооруженных сил.

"Я горжусь тем, что мне и нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисной взаимодействия с производителем – компанией Diehl Defence – добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро, причем за счет немецкого правительства", – сказал Мельник.

Также он выразил благодарность за достижение такой договоренности канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

"Кстати, даже у Бундесвера нет пока такой ПВО", – отметил посол.

Мельник выразил надежду, что Германия может поддержать закупку в дальнейшем еще 10 таких же систем противовоздушной обороны.

Система ПВО IRIS-T – характеристики

IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Его разработала немецкая компания Diehl Defence.

Согласно данным в открытых источниках, дальность пуска ракет с такого комплекса примерно 25 километров, а скорость полета ракеты – 1020 метров за секунду или 3672 километров в час.

Пусковая установка имеет восемь ракет.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что ФРГ поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. В своем выступлении в Бундестаге немецкий лидер заявил, что с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый большой город от атак российской авиации".

Также ранее Мельник отмечал, что такую ПВО Украине могут передать в октябре этого года. По его словам, она сразу будет защищать Киев, а в последующие годы – и другие города Украины.

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