Украина получит немецкую систему ПВО IRIS-T SLS, которой еще нет на вооружении у Бундесвера – посол

Контракт на закупку первой системы уже заключен, и оплатит ее правительство Германии.
Украина получит от Германии мощную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS. Уже был заключен соответствующий контракт между украинской стороной и немецким производителем оружия Diehl Defence.
При этом за закупку первой такой системы заплатит немецкое правительство. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Укринформу".
По словам посла, такой системы ПВО пока нет даже на вооружении немецких вооруженных сил.
"Я горжусь тем, что мне и нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисной взаимодействия с производителем – компанией Diehl Defence – добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро, причем за счет немецкого правительства", – сказал Мельник.
Также он выразил благодарность за достижение такой договоренности канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
"Кстати, даже у Бундесвера нет пока такой ПВО", – отметил посол.
Мельник выразил надежду, что Германия может поддержать закупку в дальнейшем еще 10 таких же систем противовоздушной обороны.
Система ПВО IRIS-T – характеристики
IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Его разработала немецкая компания Diehl Defence.
Согласно данным в открытых источниках, дальность пуска ракет с такого комплекса примерно 25 километров, а скорость полета ракеты – 1020 метров за секунду или 3672 километров в час.
Пусковая установка имеет восемь ракет.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что ФРГ поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. В своем выступлении в Бундестаге немецкий лидер заявил, что с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый большой город от атак российской авиации".
Также ранее Мельник отмечал, что такую ПВО Украине могут передать в октябре этого года. По его словам, она сразу будет защищать Киев, а в последующие годы – и другие города Украины.
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