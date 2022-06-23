ВСУ ударили с воздуха по командно-наблюдательному пункту и скоплению техники РФ на Херсонщине/ Генштаб ВСУ, Reuters

В Херсонской области украинские бойцы нанесли удар по диверсионно-разведывательной группе оккупантов. Вражеская ДРГ пыталась проникнуть в тыл защитников Украины. Однако, получив отпор и понеся потери, захватчики были вынуждены отступить.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины. Также отмечается, что украинские воины на рассвете ударили с вертолетов по одному из командно-наблюдательных пунктов противника, а также по скоплению его техники.

Только за минувшую ночь враг потерял на Юге Украины девятерых солдат, самоходную гаубицу "Мста-С" и легкий многоцелевой транспортер-тягач. Относительно других потерь информация уточняется, отмечают в ОК "Юг".

Сохраняется опасность ракетных ударов, ведь Россия продолжает держать в северо-западной части Черного моря пять кораблей, на которых есть 40 крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ практически в упор подошли к оккупированному россиянами Херсону. Украинские защитники пытаются выбить российских оккупантов из Крестновки и Золотой Балки.

Напомним, в Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в Херсоне. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, информация об оружии, занятых улицах и другие сведения, связанные с освобождением Херсона, являются некорректными. Военная информация во время боевых действий сознательно подается с опозданием, чтобы не навредить ВСУ.

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